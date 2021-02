Virologe Prof. Uwe Liebert stellte zuerst klar, dass die Impfstoffe "nicht das menschliche genetische Erbgut verändern und auch kein infektiöses Material in den Körper kommt", auch nicht als abgeschwächte Infektionen.

Prinzipiell gebe zwei verschiedene Arten bei Impfungen auf das Corona-Virus einzuwirken. Entweder werden Erbinformationen für einen Teil des Virus gespritzt (MRNA). Diese MRNA werden im Zellkörper, nicht im Zellkern, betonte Liebert, in Eiweißkörper übersetzt. Diese Eiweißkörper regten das körpereigene Abwehrsystem und auch die Bildung von T-Zellen an (Biontec, Moderna).

Bei der zweiten Möglichkeit werden in einen Vektor verpackt Bestandteile des Virus in den Körper gebracht. Diese Bestandteile bilden auch wieder Eiweißkörper und regen die Antikörperbildung und Bildung von T-Zellen an, erklärte Liebert.(Astrazeneca).