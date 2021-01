Das Ministerium will den Arztpraxen, die "ohnehin bereits ein sehr hohes Arbeitsvolumen zu bewältigen haben", nicht auch noch die "Durchführung der mit hohen organisatorischen Anforderungen verbundenen Corona-Schutzimpfung" zumuten. "Dass die Impfungen selbst kurzfristig auch in Hausarztpraxen vorgenommen werden, ist jedoch nicht zu erwarten", so das Ministerium. Hausärzte seien aber mittelbar in die Impfstrategie einbezogen und könnten auch in Impfzentren oder Pflegeheimen beim Impfen zum Einsatz kommen. Die Einbeziehung der Hausarztpraxen sei auch bei der geplanten Zulassung des Moderna-Impfstoffes, der nicht so hohe Kühlanforderungen aufweist, derzeit nicht geplant, stellt das Ministerium klar.