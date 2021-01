Interview Leipziger Virologe verlangt von impfwilligen Sachsen noch Geduld

Hauptinhalt

Sachsen hat bislang 68.250 Dosen des Impfstoffes der Mainzer Firma Biontech bekommen. Gemäß Priorisierung werden erst Bewohner von Pflegeheimen, über 80-Jährige, Pflegekräfte und besonders gefährdetes Klinikpersonal versorgt. Im Gegensatz zu anderen Ländern geht in Sachsen das Impfen nur schleppend voran, so die Kritik. Ein Grund dafür sind die vielen Erkrankungen in Heimen. Der Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie der Uni Leipzig, Uwe Liebert, schätzt die Lage ein.