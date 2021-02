Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping hat an das Personal in Pflegeheimen appelliert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die bisherige Bereitschaft sei nicht zufriedenstellend, sagte die Ministerin in Dresden. Köpping zufolge hat sich bislang nicht einmal ein Viertel der Beschäftigten impfen lassen. Dagegen seien rund 80 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen bereit, sich impfen zu lassen, so Köpping.