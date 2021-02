Eine Schutzimpfung gegen das Coronvirus zu erhalten, bleibt in Sachsen schwierig. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes sind Termine über das Buchungsportal derzeit knapp, weil es nach wie vor an Impfstoff fehlt. So sei etwa eine für Montag angekündigte Impfstofflieferung von Biontech/Pfizer wegen des Winterwetters verschoben worden, sagte DRK-Sprecher Kai Kranich MDR SACHSEN. Wenn bis Mittwoch kein Impfstoff komme, könnten keine neuen Termine für die Erstimpfung vergeben werden. Bisher könnten aber alle Termine in den Impfzentren eingehalten werden.