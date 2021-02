Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hat am Dienstag das geplante Impfkonzept des Freistaats vorgestellt. Demnach sollen ab Mai beziehungsweise Juni bis zu 40.000 Impfungen am Tag gegen das Coronavirus möglich sein. Aktuell gebe es eine Impfkapazität von 13.000 pro Tag in Sachsen. Den Angaben zufolge soll es mehr Personal in den Impfzentren geben, außerdem sollen die Öffnungszeiten dauerhaft ausgeweitet werden. Die Zahl der Impfstrecken in den Zentren soll verdoppelt werden. Geplant ist auch der Einsatz von Impfbussen. Hausarztpraxen sollen ebenfalls bei Corona-Schutzimpfungen einbezogen werden. Das Land hat für die Umsetzung des Impfkonzepts 60 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.