Das Impfportal soll nach dem Willen der Landesregierung möglichst bald auch für andere Lehrkräfte freigegeben werden. In einem offenen Brief an die sächsischen Lehrerinnen und Lehrer betonten Kultusminister Christian Piwarz und Gesundheitsministerin Petra Köpping, dass die Impfung aller Lehrpersonen ein wichtiger Baustein bei der Schulöffnung sei. Man hätte "intensiv" für die Erweiterung des Impfangebots für alle Lehrkräfte bei den Bund-Länder-Gesprächen geworben, hieß es in dem Schreiben. Das bleibe auch weiterhin das Ziel. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn begründete am Montag die Entscheidung damit, dass in Kitas und Grundschulen Abständsregeln nur schwer eingehalten werden könnten. Deshalb sei es wichtig, das Personal dieser Einrichtungen "zügig in die nächshöhere Gruppe zu nehmen und ein Impfangebot zu machen", so Spahn.