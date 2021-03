Impfstau mit Astrazeneca-Dosen

Der Mangel an Impfstoff - wie Anfang des Jahres - ist nicht das Problem, sondern vor allem der Impfstau mit Astrazeneca-Dosen. Wie das Sozialministerium MDR SACHSEN mitteilte, wurden bisher 105.600 Dosen des britisch-schwedischen Vakzins nach Sachsen geliefert. Erstimpfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff habe es aber erst 10.791 gegeben, Zweitimpfungen keine - wegen des empfohlenen Mindestabstands von neun bis zwölf Wochen. Es mangele derzeit an ausreichend Kapazitäten in den Impfzentren.

Immerhin wurden von den mehr als 74.000 Impfterminen, die vergangene Woche in das Impfportal eingestellt wurden, die meisten vergeben. Mehr als 14.000 seien aber noch frei. Dies kann sich nach Ministeriumsangaben aufgrund der hohen Nachfrage aber schnell ändern. Wichtig sei nach wie vor die Impfung der Gruppe mit der höchsten Priorität, die auch weiterhin Impftermine für den Impfstoff von Biontech/Pfizer buchen könne.

Sachsen braucht mehr Impfzenten

Um das Impfen zu beschleunigen, will Sachsen deshalb weitere Impfzentren aufbauen, nach Angaben des Sozialministeriums soll es zudem mehr Impfstrecken und längere Öffnungszeiten in den Zentren geben. In Plauen im Vogtland, wo die Zahl der Neuinfektionen noch sehr hoch ist, soll ein weiteres Impfzentrum bereits in den nächsten Tagen starten, wie Gesundheitsministerin Petra Köpping ankündigte. Auch Impfbusse, die bisher in allen Landkreisen im Freistaat unterwegs waren, sollen laut Köpping zunächst nur im Vogtland eingesetzt werden.

In Grimma im Landkreis Leipzig sollen ab Mitte März täglich 350 bis 500 Menschen geimpft werden, wie eine Sprecherin des Landkreises MDR Sachsen sagte. Bisher wurde nur im ehemaligen Aldi in Borna geimpft. Für viele Senioren aus dem Muldental war die Entfernung zu groß. Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger hatte deshalb vergangene Woche ein zweites Impfzentrum gefordert, um das Tempo beim Impfen zu erhöhen.

Bildrechte: IMAGO Das ist einem Land wie Deutschland nicht würdig, wie wir beim Impfen versagen. Jetzt merkt man das richtig, dass gerade bei der Ü-80-Altersgruppe. Die Leute sind entsetzt, zornig, teils panisch, dass die ihre Impfung nicht kriegen. Matthias Berger Oberbürgermeister von Grimma

Pilotprojekt für Impfungen in Hausarztpraxen startet

Berger forderte auch eine zeitnahe Freigabe des Impfstoffes an die Hausärzte, um mit den Impfungen voranzukommen. Das will jetzt auch der Freistaat in Angriff nehmen, in den nächsten Tagen soll in einem Pilotprojekt in rund 40 Arztpraxen in Sachsen mit dem Impfen begonnen werden. Der Start sei für Freitag oder Montag geplant, sagte Ministerin Köpping. Demnach soll hauptsächlich der Impfstoff von Moderna zum Einsatz kommen, da über 80-Jährige geimpft werden sollten. Wie genau die Abrechnung erfolge, werde noch geklärt, so Köpping.