Bisher haben sechs Personengruppen die höchste Priorität bei der Corona-Schutzimpfung. Neben den über 80-Jährigen sind dies Pflegekräfte und Teile des medizinischen Personals. Sie können über das sächsische Impfportal einen Termin für ihre Impfung vereinbaren. Doch am Freitag erschien auf dem Buchungsportal plötzlich eine siebente Personengruppe, die sich registrieren lassen konnte: Lehrer, Polizisten und Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes.

Hintergrund ist die Einigung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Freitag, Erzieher und Lehrer bevorzugt zu impfen. Sie sollen den Impfstoff von Astra-Zeneca verabreicht bekommen. Er ist in Deutschland nur für Menschen unter 65 Jahren zugelassen. Allerdings ist die neue Priorisierung bisher nur eine Ankündigung, denn zunächst müssen die Bundesländer ihre Impfverordnungen entsprechend ändern. Wieso konnten diese Berufsgruppen also schon Impftermine vereinbaren?