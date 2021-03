Die sächsische Landesregierung will die Corona-Impfungen ausweiten. Wie Gesundheitsministerin Petra Köpping am Montagabend in der MDR-Sendung "Fakt ist!" sagte, sollen beim Impfstoff Astrazeneca keine Reserven zurückgehalten werden. "Alles, was da ist, wird verimpft", sagte die SPD-Politikerin. Das Land habe erst am Montag 48.000 weitere Dosen dieses Impfstoffes bekommen. Astrazeneca werde gut angenommen.

Gesundheitsministerin Petra Köpping (Archivbild) Bildrechte: dpa