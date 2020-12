Normalerweise werden Impfungen beim Hausarzt durchgeführt. Das ist aber bei der Impfung gegen das Coronavirus nicht so einfach möglich, denn die Impfdosen müssen bei Minus 70 Grad Celsius aufbewahrt werden. Diese technische Voraussetzung gibt es in den Impfzentren. Außerdem kann dort eine große Zahl Menschen innerhalb kurzer Zeit geimpft werden.

Seit dem 15. Dezember muss es in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt jeweils ein Impfzentrum sowie jeweils ein mobiles Impfteam geben. Das hat der Bund so vorgegeben. In Sachsen sind das also 13 Impfzentren und ebenso viele mobile Teams.



Stadt Dresden: Messe Dresden

Stadt Leipzig: Messe Leipzig

Stadt Chemnitz: Netto Chemnitz, Wilhelm-Raabe-Str. 6

Landkreis Bautzen: Sporthalle am Flughafen

Erzgebirgskreis: Festhalle Annaberg-Buchholz

Landkreis Görlitz: Messehalle Löbau

Landkreis Leipzig: ehemaliger Aldi Markt Borna

Landkreis Meißen: Sachsen-Arena Riesa

Landkreis Mittelsachsen: Mittweida über Simmel (ehemals EKZ)

Landkreis Nordsachsen: Stadthalle Belgern

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: Aldi Pirna-Jessen

Vogtlandkreis: Spektrum Treuen/Eich (ehemaliger Baumarkt)

Landkreis Zwickau: Stadthalle Zwickau

Laut Sozialministerium sind auch Zweigstellen von Impfzentren denkbar, um das Angebot regional zu ergänzen.

Wie wurden die Standorte festgelegt?

Laut sächsischem Sozialministerium haben bei der Auswahl der Standorte mehrere Kriterien eine Rolle gespielt: "Es musste genügend Platz für die Trennung von einzelnen Bereichen wie Anmeldung und Warteraum vorhanden sein, ausreichend Parkplätze geben, Lagermöglichkeiten für den Impfstoff vorhanden sein, die Anbindung an Bus und Bahn musste gegeben und eine ausreichende Anzahl an sanitären Einrichtungen vorhanden sein." Die Impfzentren befinden sich beispielsweise in ehemaligen Einkaufsläden sowie in Stadt- oder Messehallen. Sollte es gerade im Bereich der Anbindung mit Bus und Bahn zu Engpässen kommen, müsse vor Ort nachgebessert werden.

Muss ich in das Impfzentrum meines Landkreises/meiner kreisfreien Stadt gehen?

In welchem Impfzentrum man sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, kann jede Person in Sachsen selbst entscheiden. Das hat das federführende Deutsche Rote Kreuz (DRK) mitgeteilt. Die Impfzentrumsgrenzen seien nicht gleichzusetzen mit Landkreisgrenzen, deswegen gebe es die Möglichkeit der freien Auswahl. Allerdings gebe es eine Bedingung: Impfwillige müssten beide Impfungen am gleichen Ort durchführen lassen.

Wie sieht so ein Impfzentrum aus?

Die Impfzentren sind so aufgebaut, dass es abgetrennte Räumlichkeiten für einzelne Stationen (wie beispielsweise Anmeldung und Wartebereich) gibt. Außerdem existiert ein gesicherter Lagerraum und es sind ausreichend Parkplätze vorhanden sowie eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Jedes Impfzentrum wird nach Angaben des Sozialministeriums mit mindestens zwei Impfstrecken ausgestattet werden. Die größten Objekte könnten aber nach Bedarf auf bis zu zehn solcher Strecken erweitert werden. Pro Tag könnten so bis zu 13.000 Bürgerinnen und Bürger geimpft werden.

Nicht unbedingt, denn es gibt auch mobile Teams, die beispielsweise die Impfungen in Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheimen oder an kurzzeitig eingerichteten lokalen Impfstellen durchführen. Ob es in Zukunft mehr mobile Impfteams geben soll, ist noch nicht klar. Laut DRK Sachsen ist dies möglich, ein Auftrag liegt aber bislang nicht vor. Es gebe außerdem Überlegungen, wonach mobile Impfteams auch "Haustermine" übernehmen könnten - beispielsweise bei Risikopatienten, die in abgelegenen Orten ohne ausreichenden Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr wohnen. Auch das Sozialministerium bestätigt, dass die Impfteams perspektivisch weitere Aufgaben übernehmen könnten.

Wer organisiert die Impfzentren?

Bildrechte: dpa Zur Organisation hat das Sozialministerium das Deutsche Rote Kreuz Sachsen (DRK) mit der Koordinierung der Errichtung und des Betriebs der Corona-Impfzentren beauftragt. Gemeinsam mit dem Landeskommando der Bundeswehr und dem Technischen Hilfswerk hat das DRK einen Arbeitsstab eingerichtet, der auf Ebene der Landkreise durch lokale Einsatzstäbe ergänzt wird. Einbezogen sind außerdem die Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter- Unfall-Hilfe, der Malteser Hilfsdienst, die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen sowie die kommunale Ebene.

Nach Angaben von Impfstoff-Forscher Torben Schiffner von der Universität Leipzig scheint die bisher bekannte Mutation N501Y keinen Einfluss auf die Wirksamkeit typischer Antikörper zu haben. Man müsse aber noch abwarten, bis es gesicherte Informationen gebe.

Die am weitesten erforschten Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca wurden nach Angaben der Unternehmen alle mit zwei Impfdosen getestet. Das bedeutet, dass sich Patienten im Abstand mehrerer Wochen zwei Mal impfen lassen müssten. Beim Präparat von AstraZeneca lag beispielsweise ein Monat zwischen der ersten und der zweiten Dosis. Wie lange die Impfung dann immun macht, ist unklar. "Großartig" wäre eine Wirkung von zwölf Monaten, so Moderna-Chefmediziner Tat Zaks. Eine Kombination von Produkten unterschiedlicher Hersteller ist bislang nicht vorgesehen.

Bei den Impfstoffen von Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca gab es nach Angaben der Hersteller während der Erprobung keine ernsthaften Nebenwirkungen. Allerdings reagierten zwei Menschen in Großbritannien, die bereits zuvor durch Allergien anaphylaktische Schocks erlitten hatten, auf den Impfstoff von Biontech/Pfizer mit starken Reaktionen. Die Ursache ist noch nicht abschließend geklärt.



Der US-Konzern Moderna nannte Müdigkeit, Muskelbeschwerden und Schmerzen am Einstichpunkt nach der zweiten Dosis als mögliche Nebenwirkungen.



Das Paul-Ehrlich-Institut, in Deutschland für die Zulassung von Impfstoffen zuständig, betont, dass Präparate erst nach ausreichender Überprüfung auf den Markt gebracht würden. Auch nach Marktzulassung erfolge eine ständige Kontrolle zum Erfassen von Wirksamkeit und Nebenwirkungen.