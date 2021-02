Nach der vorzeitigen Impfung des Landrates des Erzgebirgskreises, Frank Vogel (CDU), will Sachsen rechtliche Konsequenzen prüfen. Das kündigte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Donnerstag nach der Kabinettssitzung in Dresden an. In Zukunft müsse noch exakter gearbeitet werden, um solche Irritationen zu vermeiden. Es wurde eine Stellungnahme des DRK angefordert, um die Vorgänge zu überprüfen.