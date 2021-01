Am Montag wurde nur rund 57 Prozent der erwarteten Impfstoffmenge geliefert. (Archivbild) Bildrechte: dpa

In Sachsen wird es bis Ende Februar nur vereinzelt Termine für Corona-Schutzimpfungen in den dafür eingerichteten Zentren geben. Das sagte der Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes in Sachsen, Kai Kranich. Sachsen erhalte trotz der Lieferengpässe von Biontech/Pfizer weiter Corona-Impfstoff, allerdings deutlich weniger als geplant. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, sollen am Montag 23.400 Dosen eintreffen. Das entspreche rund 57 Prozent der ursprünglich erwarteten Menge.

Freie Vergabe frühestens ab März

Die Impfzentren werden zurzeit am wenigsten beliefert, so Kranich. Deshalb sei eine Terminvergabe am Telefon oder online kaum möglich. Es würden einzelne Termine freigeschalten, wenn es Absagen gebe. "Ab März rechnen wir mit einer Impfstoffmenge, bei der sich dann auch die freie Vergabe in den Impfzentren wieder lohnt", so Kranich. Die aktuell gelieferten Dosen seien weiterhin für die Versorgung von Pflegeheimen und medizinischem Personal gedacht.

Moderna-Impfstoff nicht für Zentren geeignet