In welchem Impfzentrum man sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, kann jede Person in Sachsen selbst entscheiden. Das hat das federführende Deutsche Rote Kreuz (DRK) auf Anfrage von MDR SACHSEN mitgeteilt. Die Impfzentrumsgrenzen seien nicht gleichzusetzen mit Landkreisgrenzen, deswegen gebe es die Möglichkeit der freien Auswahl. Laut DRK Sachsen-Pressesprecher Kai Kranich gibt es allerdings eine Bedingung: Impfwillige müssten beide Impfungen am gleichen Ort durchführen lassen. Impftermine sollen in Zukunft online, per App oder Mail beantragt werden. Aktuell befinde sich das entsprechende Buchungssystem noch im Aufbau.