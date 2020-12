Bis zum 15. Dezember muss es in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt jeweils ein Impfzentrum sowie jeweils ein mobiles Impfteam geben. Das hat der Bund so vorgegeben. In Sachsen sind das also 13 Impfzentren und ebenso viele mobile Teams. In Leipzig beispielsweise befindet sich das Impfzentrum auf dem Gelände der Neuen Messe. Aus Sicherheitsgründen werden die genauen Standorte der anderen Impfzentren noch nicht umfassend veröffentlicht. In den Impfzentren in Dresden, Leipzig und Chemnitz sollen zu Beginn die Abläufe erprobt und das Personal geschult werden. Ob später zusätzlich Außenstellen der Impfzentren errichtet werden, hängt von Entfernungen, den zu impfenden Gruppen sowie weiteren Faktoren ab, hieß es vom Sozialministerium in Sachsen. Die Lage und Erreichbarkeit der Impfzentren soll rechtzeitig vor dem Impfstart bekanntgegeben werden.