Die Corona-Impfzentren in Sachsen sind komplett aufgebaut und stehen für eine Inbetriebnahme bereit. Sozialministerin Petra Köpping sagte in Dresden, erste Impfungen könnten im Freistaat am 27. oder 28. Dezember erfolgen, falls die erforderlichen Impfdosen rechtzeitig ausgeliefert würden. In Sachsen stehen 13 Impfzentren bereit, in allen Landkreisen und den drei kreisfreien Städten jeweils ein Zentrum. Zu jedem gehöre ein mobiles Team, das in Alten- und Pflegeheimen eingesetzt werden soll, sagte Köpping.