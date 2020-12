Die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping hat im Hinblick auf die Terminvergabe für Impfzentren um Geduld gebeten. Derzeit sei eine Anmeldung noch nicht möglich, sagte Köpping am Mittwoch. Die Terminvergabe erfolge in Zukunft, voraussichtlich ab Mitte Januar, über eine zentrale Hotline oder online. Die telefonischen Kontaktdaten würden dazu rechtzeitig veröffentlicht, heißt es auf der Internetseite des Ministeriums. Die Termine zur Impfung sollen dann an entsprechend priorisierte Personengruppen je nach Verfügbarkeit vergeben werden.