Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Menschen nimmt in Sachsen wieder zu. Wie das Sozialministerium MDR SACHSEN mitteilte, werden derzeit 123 Menschen mit der Infektion in sächsischen Kliniken behandelt. In der Region Chemnitz mit dem Erzgebirge sind es demnach 61 Patienten, in Leipzig 23 und in Dresden mit Ostsachsen 39 (Stand 7.10.2020).