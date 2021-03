Mit Beginn des Präsenzunterrichts an weiterführenden Schulen sollen sich Lehrerinnen und Lehrer Piwarz zufolge einen Überblick verschaffen, wie weit ihre Klassen mit dem Unterrichtsstoff in der häuslichen Lernzeit zurechtgekommen sind. So soll auch ermittelt werden, was in diesem Schuljahr noch schaffbar sei. Es gehe nicht darum, nun eine Noten-Hatz zu starten. Besser sei es, prüfungsrelevantes Wissen Stück für Stück abzuarbeiten. "Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Stehen wir am Beginn der dritten Welle? Müssen wir Schulen noch mal schließen?"