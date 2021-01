Derzeit besteht ein erhöhter Bedarf an Koordinierung und Unterstützung. Deshalb wurde eine gemeinsame Arbeitsgruppe Krematorium mit Vertretern des Innenministeriums, des Sozialministeriums und des sächsischen Städte- und Gemeindetages beim Arbeitskrisenstab Infektionsschutz eingerichtet. Dieser hat den Auftrag, ein regelmäßiges Lagebild zu erstellen, Unterstützungsbedarfe abzufragen und falls nötig koordinierend zu vermitteln. Dazu gehört auch eine Abfrage der Kapazitäten von auswärtigen Krematorien. Zurzeit bieten elf Krematorien in fünf Bundesländern Reservekapazitäten an. Diese werden teilweise auch in Anspruch genommen. Außerdem gibt es eine ständige Abstimmung zwischen den sächsischen Krematorien, die sich gegenseitig Hilfe leisten. Damit soll gewährleistet werden, dass die Hinterbliebenen in einem angemessenen Zeitraum die Beisetzung durchführen können.