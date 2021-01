Sachsens Landeshaushalt weist laut dem vorläufigen Jahresabschluss ein Defizit von 196 Millionen Euro auf. Wie das Finanzministerium am Mittwoch mitteilte, standen zum Stichtag 31. Dezember 2020 rund 21,4 Milliarden Euro Einnahmen Ausgaben in Höhe von etwa 21,6 Milliarden Euro gegenüber.

"Der vorläufige Jahresabschluss 2020 zeigt deutlich, in welchem Fahrwasser sich der sächsische Landeshaushalt coronabedingt bewegt", sagte Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann. Der CDU-Politiker kündigte Einschnitte ab dem nächsten Doppelhaushalt an. Die Ausgaben müssten an die geringeren Einnahmen angepasst werden. Zudem gelte es Prioritäten zu setzen.