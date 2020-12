Sachsens Jugendherbergen öffnen sich in der Corona-Zeit für die Nutzung als Frauenhäuser und Obdachlosenunterkünfte. "Derzeit bieten wir unsere Unterkünfte für verschiedene Sondernutzungen an", sagte Susan Graf, Marketingleiterin des Jugendherbergswerkes Sachsen in Chemnitz. Möglichkeiten als Frauenhäuser oder für die Unterbringung von Obdachlosen könnten helfen, die wirtschaftlichen Verluste durch die Pandemie zumindest etwas abzufedern.

Die derzeit geschlossenen Jugendherbergen in Sachsen kämpfen um ihren Erhalt. Die wegen der Corona-Krise gestrichenen Klassenfahrten haben in den Jugendherbergen in Sachsen in erster Linie für einen Besuchereinbruch gesorgt. "Genaue Zahlen für 2020 liegen noch nicht vor. Aber wir gehen davon aus, das wir maximal 40 Prozent der Besucher des Jahres 2019 haben werden", sagte Graf. Im vergangenen Jahr seien 348.000 Gäste gezählt worden.