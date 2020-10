Sachsen hebt das Beherbergungsverbot für Reisende aus innerdeutschen Corona-Risikogebieten auf. Das kündigte die Regierung nach einem Gespräch mit Landräten und Bürgermeistern aus dem Freistaat an. Ab dem Beginn der Herbstferien am Samstag sollen die Beschränkungen nicht mehr gelten. Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte, das Verbot sei unverhältnismäßig, es treffe Menschen, "die nichts mit der Krankheit zu tun haben". Ein Urteil des Verwaltungsgerichts Baden-Württemberg am Vormittag, das das Verbot kippte, habe diese Einschätzung bestätigt.