Die sächsische Landesregierung hat neue Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen. Ministerpräsident Michael Kretschmer und Gesundheitsministerin Petra Köpping stellten die neue Rechtsverordnung in einer Pressekonferenz am Freitagabend vor. Sie tritt am 1. Dezember in Kraft und gilt vorerst bis zum 28. Dezember. Kretschmer kündigte allerdings an, dass die Verordnung mindestens bis Anfang Januar verlängert wird. Die Verordnung soll in der Nacht niedergeschrieben und am Sonnabend veröffentlicht werden. Das sächsische Kabinett hat am Freitag verschärfende Maßnahmen beschlossen. Bildrechte: dpa

Zu den neuen Maßnahmen gehört eine Ausgangsbeschränkung, die ab einer Inzidenz von 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner ab fünf Tagen in Folge gelten soll. Derzeit liegen nur noch die Stadt und der Landkreis Leipzig sowie der Landkreis Meißen unter dem Wert von 200.



Menschen in den betroffenen Regionen dürfen nur noch aus triftigen Gründen aus dem Haus gehen, etwa zur Arbeit oder um die Kinder in die Betreuungseinrichtungen zu bringen. Für alle anderen Aktivitäten wie Einkaufen oder beispielsweise Spaziergänge sollen sie sich nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen.



Kretschmer bat die Bürger um Verständnis und darum, diese Schritte mitzugehen. "Wir müssen handeln", sagte er unter Verweis auf die schon in Ansätzen schwierige medizinische Versorgung.

Wenn die Sache nicht klappt, dann bleibt nur noch ein kompletter Lockdown. Um das zu vermeiden, müssen wir von der Zahl runterkommen. Michael Kretschmer Ministerpräsident Sachsen

Kretschmer hatte bereits nach den Beratungen von Bund und Ländern schärfere Regeln wie Kontaktbeschränkungen oder ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit angekündigt.

In den sogenannten Hochinzidenzgebieten werden auch die Maßnahmen an Schulen und Kindertageseinrichtungen verschärft. Kultusminister Christian Piwarz betonte, dass Kitas und Schulen mit Präsenzunterricht "das erste Mittel der Wahl" blieben. Um diesen sicher und möglichst ohne Einschränkungen abzusichern, wurde folgende Maßnahmen für Schulen beschlossen:



Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht wird ab Klassenstufe 7 für alle Schularten Pflicht

An allen Grundschulen und Förderschulen in Hochinzidenzgebieten wird das Prinzip der festen Klassen eingeführt – ohne Einschränkung des Fächerkanons

Weiterführende Schulen gehen in Absprache mit dem Kultusministerium in den Wechselunterricht. Grundsätzlich ausgenommen sind die Abschlussklassen und die Klassenstufen 5 und 6.

Die Schulen haben das bisher in hervorragender Weise gemeistert. Mir ist auch bewusst, dass dies mit enormen Kraftanstrengungen verbunden ist. Christian Piwarz Kultusminister Sachsen

Alle bisherigen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen gelten fort. Die Weihnachtsferien beginnen am 21. Dezember 2020. Das heißt, der letzte Schultag ist der 18. Dezember 2020.

Was ändert sich an Kitas:

Ab der 200-er-Marke gilt ein eingeschränkter Regelbetrieb mit der strikten Trennung von Betreuungsgruppen und Betreuungspersonen. Kinder unterschiedlicher Gruppen und ihre zuständigen Betreuer sollen dringend getrennt werden. Sogenannte "offene Konzepte" sind bis auf weiteres nicht zulässig.

Die Abgeordneten der Regierungskoalition unterstützen die Kernpunkte der neuen Corona-Schutzverordnung. Gut sei, dass nun ab einer Sieben-Tage Inzidenz von über 200 weitere Beschränkungen vorgeschrieben sind, die die Landräte umsetzten müssten, sagte Sabine Friedel von der SPD. Alexander Dierks von der CDU ergänzte, dass die Ausgangsbeschränkungen schlimmer klängen als sie tatsächlich seien. Alle Dinge des täglichen Lebens könne man auch weiterhin erledigen, so Dierks. Die Grünen haben Ergänzungsbedarf an der Coronaschutzverordnung angemeldet. So müsse beispielsweise die Teststrategie für Schüler und Lehrer, die sich in Quarantäne befinden, klar und einheitlich geregelt werden.

Auch die Linken in der Opposition unterstützen angesichts der Infektionslage im Freistaat neue schärfere Maßnahmen. Allerdings kritisiert Sarah Buddeberg von den Linken, die Diskussion am Donnerstag im Landtag sei nur eine "Beteiligungssimulation" gewesen. Die AfD sieht die neue Corona-Schutzverordnung als einzige im Landtag vertretene Partei kritisch. Man müsse Risikogruppen mit Masken schützen und ansonsten zur Normalität zurückkehren, fordert Ralf Weigand von der AfD.