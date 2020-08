Sachsens Regierung hat am Dienstag eine neue Corona-Verordnung für den Freistaat beschlossen. Dabei geht es unter anderem um ein Bußgeld für Maskenverweigerer, Veranstaltungen mit über 1.000 Personen und Familienfeiern. Die Regelungen sollen ab dem 1. September bis zum 2. November gelten.

Wer in den nächsten Wochen ohne Mundschutz die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt oder einkaufen geht, muss mit einem Bußgeld rechnen. Bildrechte: imago images / imagebroker

Sozialministerin Petra Köpping hatte es bereits vergangene Woche angekündigt, nun ist es beschlossene Sache: Der Freistaat führt ein Bußgeld von 60 Euro für Maskenverweigerer ein. Wer also in Zukunft in Geschäften oder im öffentlichen Personennahverkehr keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, muss mit der Strafe rechnen. Ausgenommen sind allerdings weiterhin Träger eines Schwerbehindertenausweises und Menschen, die ein ärztliches Attest vorweisen können.