In Dresden und Chemnitz darf zum Jahreswechsel kein Feuerwerk der Kategorie F2 und höher gezündet werden. Beide Städte haben eine entsprechende Allgemeinverfügungen erlassen. Danach ist das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik am 31. Dezember und 1. Januar ganztägig untersagt.

In Dresden gilt das Verbot auf allen öffentlichen und privaten Flächen. In Chemnitz bezieht sich das Verbot auf alle öffentlichen Flächen sowie auf private Flächen, die für jedermann zugänglich sind, beispielsweise Parkplätze von Supermärkten. Zur Begründung führten beide Städte unter anderem an, dass Silvesterfeuerwerk die Gefahr von Verletzungen erhöhe. Die Krankenhäuser seien aber wegen der Corona-Patienten an der Belastungsgrenze. Man müsse verhindern, dass Notfälle durch Pyrotechnik die Situation weiter verschlimmern. Auch ließen das Böllern und Raketen abschießen schnell die Kontaktbeschränkungen vergessen, so die Argumentation.