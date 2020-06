Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hat sich in der vergangenen Woche bei einer Pressekonferenz kurz zum Thema geäußert. Dabei verwies sie auf individuelle Ärzte-Entscheidungen, die nicht unbedingt mit der Haltung der Ärztekammer übereinstimmten. Es zeige, dass "Ärzte eben auch nur Menschen" seien, so die Ministerin. Es gebe unterschiedliche Auffassungen zum Thema.

Patientenbeauftragte Schmidtke. Bildrechte: dpa

Wenn der Hausarzt bei seinem Nein bleibt und nur leichte Symptome vorliegen, solle sich der Patient selbst isolieren und Kontakte meiden. Ansonsten empfiehlt die Patientenbeauftragte: "Sollten die Beschwerden zunehmen, sollten sie die 116 117 - die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes - wählen. In Notfällen (zum Beispiel Atemnot) sollten sie sich an den Notruf 112 oder eine Rettungsstelle wenden." Darüber hinaus gebe es fast überall eigens eingerichtete Teststellen, an die sich Patientinnen und Patienten wenden könnten. Vorher sollte man sich telefonisch anmelden. "In Leipzig halten beispielsweise neben dem Universitätsklinikum auch das Klinikum St. Georg und das Parkkrankenhaus entsprechende Räumlichkeiten und ausreichend Testkapazitäten vor."