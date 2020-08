In der nächsten Woche will Köpping dem Kabinett in Dresden vorschlagen, öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen unter strengen Bedingungen wieder zuzulassen. "Wenn in dem betreffenden Landkreis 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen auftreten, finden geplante Veranstaltungen in dieser Größenordnung definitiv nicht statt", fügte sie hinzu.