In Grundschulen in Sachsen kann von einem Mindestabstandsgebot von eineinhalb Metern abgewichen werden. Das hat das Sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen entschieden. Es wies damit die Klage einer Lehrerin zurück, die ihr Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit durch den fehlenden Abstand verletzt sah. Sie hatte deshalb verlangt, den entsprechenden Paragrafen der aktuellen Corona-Schutzverordnung außer Kraft zu setzen. Die Entscheidung des Gerichts ist unanfechtbar.

Das Gericht argumentierte, dass eine Gefährdung von Lehrkräften durch infizierte Kinder bei Unterschreitung des Mindestabstands bislang nicht eindeutig wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Eine unzumutbare Gesundheitsgefährdung könne daher nicht festgestellt werden, auch weil die Infektionszahlen im Freistaat in jüngster Vergangenheit sehr niedrig seien. Kinder im Grundschulalter könnten den Mindestabstand zudem noch nicht einhalten. Eine andauernde Beschulung zu Hause hindere nicht nur Eltern am Arbeiten, was ihr Grundrecht auf Berufsfreiheit berühre. Es könne auch "zu schwerwiegenden Entwicklungsdefiziten und zu weiteren Gefahren für die Kinder" führen, so das Gericht.