Erstmals seit knapp drei Monaten gibt es nach Angaben der Gesundheitsbehörden in Sachsen keine neuen Corona-Fälle. Am Pfingstmontag lag die Zahl der nachgewiesenen Infektionen wie schon am Vortag bei 5.305. Auch die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung blieb beim Stand von 213. Allerdings hatten bis zum Abend nur sieben von 13 Kreisen und kreisfreien Städten in Sachsen ihren aktuellen Stand veröffentlicht.