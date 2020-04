Sachsen verzichtet vorerst auf die Zwangsisolation von Quarantäne-Verweigerern in Krankenhäusern. Wie das sächsische Sozialministerium am Sonnabend mitteilte, stehen "die Landeskrankenhäuser dafür nicht mehr zur Verfügung". Es sei nach wie vor Sache der Polizei, die von den Gesundheitsämtern angeordneten Maßnahmen durchzusetzen, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD).

Köpping gehe weiterhin nicht davon aus, dass Maßnahmen wie die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik nötig seien. Dennoch wies sie Kritik am Vorgehen der Landesregierung zurück.

Die Freien Wähler hatten die strengen Regeln für Quarantäne-Verweigerer in Sachsen kritisiert. Es sei "völlig überzogen", dass diese zwangsweise isoliert werden könnten, teilte die Partei am Freitag mit. Manche Bürger fühlten sich an schlimmste DDR-Zeiten erinnert. Zuvor hatte das Sozialministerium auf Anfrage des MDR mitgeteilt, dass Quarantäne-Verweigerer in Sachsen weggesperrt werden könnten. Dazu habe die Landesregierung in vier psychiatrischen Krankenhäusern insgesamt 22 Zimmer freigeräumt.