Die Kinder- und Jugendtheater in Sachsen nutzen die coronabedingte Zwangspause ihre Präsenzbühnen, um mit digitalen Formaten zu experimentieren. So schickt das Theater der Jungen Welt in Leipzig-Lindenau am kommenden Montag sein digital-analoges Projekt "Gulliver" auf Reisen.

Bildrechte: dpa

Auf Mitmacheffekte setzt auch das Theater der jungen Generation in Dresden mit seinem digitalen Familien-Überraschungstrip "Abflug Terminal Sofa", der beispielsweise in den Dschungel, an die Adria oder in die Wüste führen kann. Die Zuschauer bekommen vorab per Post Dinge zugesagt, die sie während der Zoom-Schalte benutzen sollen und können. Die Schauspieler erzählen ihnen dann kleine Geschichten, teils auch als Puppenspiel. Wegen der hohen Resonanz würden ständig neue Termine angesetzt, sagte Theatersprecher Norbert Seidel.



Die Dresdner wollen mit ihrem Projekt gleich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen: mit dem Publikum Kontakt halten, Schauspielern und Schauspielerinnen die Gelegenheit zum Spielen geben und trotz Corona-Lockdown in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden.