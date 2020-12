Nein. Einfach so zu Hause bleiben, geht sowieso nicht. Ich muss den Arbeitgeber vorher so schnell wie möglich informieren, dass ich nicht zur Arbeit erscheine. Diese Informationspflicht habe ich.

Dann stellt sich noch die Frage, ob ich die Betreuung nicht anderweitig abdecken kann. Zum Beispiel über den Lebenspartner. Die Großeltern fallen in der Regel wegen der Infektionsgefahr weg. Wenn, dann müssten es Personen sein, die im Hausstand leben. Es gibt ja Familien, da sind Geschwister oder Großeltern noch mit im Hausstand. Wenn es aber keine andere Betreuungsperson im Hausstand gibt, dann bin ich freigestellt.

Das kann man nicht ohne Weiteres beantworten, wenn man die betrieblichen Einzelheiten nicht kennt. Der Anspruch auf Vergütungsfortzahlung bei der Betreuung von Kindern – man kennt das so ein bisschen von dem "Kind krank" – kann möglicherweise in den Arbeitsverträgen, Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträgen ausgeschlossen sein. Solche Fälle gibt es.

Ansonsten hat man einen Anspruch auf Vergütungsfortzahlung. Allerdings in der Regel nur für Kinder, die nicht älter als zwölf Jahre sind. Und die Vergütungsfortzahlung ist zeitlich begrenzt auf fünf bis zehn Tage. Das wird natürlich kritisch, wenn wir jetzt in den Januar hineinrutschen. Damit kommen wir über die zehn Tage. Dass der Fortzahlungszeitraum jahresübergreifend ist, spielt da keine Rolle. Hier bricht keine neue Frist an.