Der Bischof des Bistums Dresden-Meißen, Heinrich Timmerevers, feiert am Gründonnerstag, Karfreitag und in der Osternacht Gottesdienste in der Leipziger Propsteikirche, mit Übertragung per Livestream. Eine Übersicht ist hier abrufbar.



Und auch der Görlitzer Bischof Wolfgang Ipolt wird per Livestream Gottesdienste abhalten: am Gründonnerstag, Karfreitag, in der Osternacht, am Ostersonntag und am Weißen Sonntag.