Wegen der Corona-Krise rechnen die Kirchen in Sachsen mit spürbaren Ausfällen bei der Kirchensteuer. Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche erwarte im laufenden Jahr rund 17 bis 24 Millionen Euro weniger an Einnahmen, teilte Finanzdezernentin Kathrin Schaefer am Samstag in Dresden mit. Das sei ein Verlust von etwa 15 bis 20 Prozent. Das Bistum Dresden-Meißen geht davon aus, dass die Steuereinnahmen um etwa elf Prozent zurückgehen.