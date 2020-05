Kritik an der kompletten Schulöffnung kommt unter anderem vom Sächsischen Lehrerverband. Vorsitzender Jens Weichelt sagte MDR SACHSEN, Abstandsregeln könnten mit jüngeren Schülern kaum eingehalten werden. Schon am Eingang der Schule werde es schwierig und auf dem Schulweg hätten die Lehrer gar keinen Einfluss.

Auch betroffene Eltern kritisieren die Abstandsregeln in den Grundschulen. Die Maßnahmen seien nicht stimmig, schreiben der Landeselternrat und alle 13 Kreiselternräte in einer gemeinsamen Mitteilung. Es sei den Schüler schwer zu vermitteln, dass der Mindestabstand überall eingehalten werden müsse, in den Klassen aber nicht. Michael Becker vom Landeselternrat sagte MDR SACHSEN, realitätsfern sei auch, dass Eltern täglich unterschreiben müssten, dass keiner in der Familie Corona-Symptome hat und kein Familienmitglied in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einem Corona- Infizierten hatte, was objektiv nicht möglich sei.