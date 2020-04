Ob in Sachsen Eltern weiterhin keine Beiträge für Kitas und Horte bezahlen müssen, ist momentan noch offen. Seit Mitte März sind die Beiträge ausgesetzt. Am Sonntag läuft die Regelung aus. Kitas und Grundschulen bleiben in Sachsen bis zum 3. Mai weiter geschlossen, es gibt aber weiterhin eine Notbetreuung.