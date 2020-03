Sachsens Staatsregierung und die Kommunalen Spitzenverbände hatten sich bereits am 20. März auf eine einheitliche Regelung für die Erstattung von Kindergarten- und Hortbeiträgen geeinigt. Eltern sollen die Beiträge erstattet bekommen, wenn ihre Kinder nicht betreut werden konnten. Jetzt hat der Freistaat nachjustiert. Auch Eltern in systemrelevanten Berufen , deren Kinder notbetreut werden, sollen den Elternbeitrag für Kita und Hort zurückbekommen.

Wie das Kultusministerium auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, liegt die Zahl der Grundschüler, die aktuell in Horten betreut werden, sachsenweit bei rund 2.570, das sind 1,9 Prozent. Durch die Lockerung der Zugangsbedingungen für eine Notbetreuung, ist die Zahl der zu betreuenden Grundschüler lediglich um 110 gestiegen.



Die Zahl der Kinder, die in einer Kita notbetreut werden, ist seit der Lockerung in Kreisfreien Städten um ein Prozent auf drei Prozent gestiegen. Heißt: Wurden am 19. März noch 1.367 Kinder betreut, waren es seit 25. März 2.656 Kinder. In den sächsischen Landkreisen werden aktuell 5.592 Kinder betreut. Am 19. März waren es noch 5.454.