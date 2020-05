Wie auch bei den Grundschulen gelten in den Kitas keine Mindestabstandsregeln. Stattdessen werden die Kinder in strikt voneinander getrennten Gruppen betreut. Auch in den Kitas müssen die Eltern täglich eine Gesundheitsbestätigung ausfüllen, in der erklärt wird, dass ihr Kind symptomfrei ist. Kultusminister Christian Piwarz trat Befürchtungen entgegen, Eltern könnten zur Verantwortung gezogen werden, sollte sich ein Kind zwischenzeitlich angesteckt haben, etwa in der Bahn. "Es geht insbesondere nicht um irgendwelche Haftungsfragen, was da passiert, sondern wirklich nur um die Information für die Kita: Das Kind hat keine Symptome," so Piwarz im MDR SACHSEN-Interview. Der Landeselternrat hatte die Gesundheitsbestätigung als rechtlich fragwürdig kritisiert.