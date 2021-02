Keine vorgezogenen Impfungen für Personal in Kitas

Wie kann nun also ein Schutz für das Personal in Kitas aussehen? "Ein Impfangebot wäre schön", meint Kita-Leiterin Schmidt. "Wenn man will, dass Kindergärten und Schulen wieder öffnen, muss man dafür sorgen." Eine Forderung die zuletzt häufig von Angestellten im Lehr- oder Erziehungsbereich kam. Auch MDR SACHSEN liegen zahleiche Zuschriften dazu vor. Den Forderungen nach vorzeitigen Impfungen für Lehrerinnen, Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher hatte Kultusminister Piwarz bereits am Dienstag eine Absage erteilt. Er berief sich auf die vom Bund festgelegte Reihenfolge, demnach sind Lehrkräfte und Erziehende in der Kategorie 3 angesiedelt und somit noch nicht an der Reihe.

Regelmäßige Testungen erwünscht

Mund auf und Stäbchen rein - das wünscht sich Kita-Leiterin Susann Schmidt für sich und ihre Kolleginnen und Kollegen in regelmäßgen Abständen. Bildrechte: dpa Eine weitere Option sieht Schmidt in regelmäßigen Corona-Tests. Die würden zwar nicht vor einer Infektion schützen, aber immerhin etwas Sicherheit geben. Lehrkräfte haben bereits seit dem Sommer 2020 die Möglichkeit, sich wöchentlich kostenfrei auf das Coronavirus testen zu lassen. Für Erzieherinnen und Erzieher besteht diese Möglichkeit nicht. Das liegt dem Kultusministerium zufolge an unterschiedlichen Zuständigkeiten. Lehrkräfte sind in der Regel beim Freistaat angestellt, Erziehende bei freien Trägern oder den Kommunen. "Die Finanzierung der Tests ist noch immer nicht geklärt, jeder schiebt dem anderen den schwarzen Peter zu", meint Schmidt.

Mit Forderungen nach regelmäßigen Tests und Finanzierungssicherheit steht Schmidt nicht alleine da. Von den Wohlfahrtsverbänden in Sachsen heißt es: "Sobald einfache Testmöglichkeiten vorhanden sind, die vom Personal in den Einrichtungen selber vorgenommen werden können, sollten die anfallenden Kosten unkompliziert über die Sachkosten abrechenbar sein." Man hoffe auf unbürokratische Lösungen, damit dem Kita-Personal mindestens zwei Tests pro Person wöchentlich zur Verfügung stehen. Kultusminister Piwarz hatte am Dienstag in einer Pressekonferenz zumindest einmalige Tests für Erzieherinnen und Erzieher zu Beginn der Kitaöffnungen angekündigt.

Dass es seit 10 Monaten nicht gelingt, den Infektionsschutz in Kindertageseinrichtungen landesweit durch anlasslose Tests abzusichern, ist ein unerträglicher Skandal. Uschi Kruse Landesvorsitzende der GEW Sachsen

Offene Kitas statt langsamer Einstieg