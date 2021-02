Der Fahrplan für die Öffnung von Kitas und Schulen in Sachsen wird konkreter. Kultusminister Christian Piwarz will Kitas und Grundschulen im Freistaat ab der kommenden Woche öffnen – sollte die Inzidenzlage das erlauben. Nach Informationen von MDR SACHSEN sind sich die Koalitionspartner darüber einig. Voraussetzung dafür ist, dass die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen stabil unter 100 liegt. Das ist in Sachsen erst in fünf Landkreisen der Fall. Das Robert-Koch-Institut meldete am Montag einen Inzidenzwert von 100,2, nachdem dieser am Wochenende einen Wert von 95,5 erreicht hatte.