Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Sachsen (GEW) verlangt unterdessen, dass die Testmöglichkeit zügig auch für Beschäftigte in der Sozialen Arbeit angeboten werden müssten. "Gerade in der Pandemie verstärken sich Probleme in Familien, bei Kindern und Jugendlichen, wo der direkte Kontakt für Beratung und Unterstützung extrem wichtig ist", meinte GEW-Vorsitzende, Uschi Kruse.