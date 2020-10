Leere Straßen und geschlossene Läden: In Tschechien dürfen nur noch Geschäfte zur Grundversorgung öffnen. Bildrechte: André März

Welche Bestimmungen gelten aktuell in Tschechien?

Seit dem 5. Oktober gilt vorerst bis zum 3. November 2020 der Notstand im Land. Es haben sich zwar Hygieneregeln geändert, eine Grenzschließung gibt es allerdings nicht.

Es ist fast menschenleer in Prag: Tschechien hat aufgrund steigender Corona-Zahlen zum zweiten Mal seit dem Frühjahr Ausgangsbeschränkungen verhängt. Bildrechte: dpa Seit dem 22. Oktober sind alle Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe geschlossen. Nur Geschäfte zur Grundversorgung (Supermärkte, Tankstellen, Apotheken, etc.) dürfen öffnen. Seit dem 28. Oktober gibt es zusätzlich eingeschränkte Öffnungszeiten: An Sonntagen sowie zwischen 20 und 5 Uhr dürfen die Läden nicht öffnen.



Es besteht seit dem 22. Oktober eine Ausgangsbeschränkung. Man darf also nur noch unter bestimmten Voraussetzungen die Wohnung verlassen. Darunter fallen der Weg zur Arbeit, zur Familie, zum Arzt oder Einkaufen. Seit dem 28. Oktober gibt es auch hier Einschränkungen: Zwischen 21 und 5 Uhr besteht eine nächtliche Ausgangssperre. Auch hier gibt es einige Ausnahmen.

Darf ich aus Deutschland nach Tschechien einreisen?

Ja, unter bestimmten Bedingungen. Die Deutsche Botschaft in Prag schreibt dazu: "Einreisen aus Deutschland sowie weiteren EU- und Schengenstaaten sind ohne Vorlage eines COVID-PCR-Test und ohne Angabe von Gründen möglich." Allerdings weist das tschechische Innenministerium darauf hin, dass seit dem 22. Oktober "nur noch Reisen aus triftigen Gründen nach Tschechien erfolgen können." Touristische Reisen seien nicht mehr möglich. Triftige Gründe sind beispielsweise die Teilnahme an einer Beerdigung oder Hochzeit. Wer Berufspendler ist und in Tschechien arbeitet, darf ebenfalls einreisen.

Ist der kleine Grenzverkehr noch erlaubt?

Dazu gibt es bisher keine klare Antwort. In einer Pressekonferenz vom 28. Oktober hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer gesagt: "Der kleine Grenzverkehr ist möglich, wir brauchen ihn auch, wir sind darauf angewiesen. Aber wir wollen ihn nur in dem unbedingt notwendigen Umfang." Der kleine Grenzverkehr nach Sachsen bleibt somit erlaubt.