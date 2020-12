Laut Recherchen des ARD-Magazins "Fakt" ist der Intensivbettenmangel für Covid-19-Patienten in Sachsen deutlich größer als offiziell gemeldet. "Fakt" hat freie Behandlungskapazitäten im "Divi-Intensivregister" mit internen Bettenlisten der Krankenhäuser von fünf sächsischen Landkreisen abgeglichen. Dabei stellten die Journalisten fest, dass zum Teil in der Divi-Datenbank 50 Prozent mehr freie Betten angegeben wurden als in der internen Liste.