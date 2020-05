Sachsen hat nach Ansicht von Ärzten die medizinische Seite der Corona-Krise bislang gut bewältigt. Vertreter der Universitätskliniken in Dresden und Leipzig und des Klinikums Chemnitz stellten dem Krisenmanagement in Sachsen gute Noten aus. Christoph Josten, Medizinischer Vorstand des Uniklinikums Leipzig, verglich die Situation mit der Lage in der Lombardei - einem Hotspot der Coronainfektionen in Italien. Dort habe man auf dem Höchststand der Krise für etwa 10 Millionen Einwohner 1.300 Intensivbetten nutzen können. In Sachsen seien es für vier Millionen Bürger mehr als 1.100 gewesen.

Wir wären selbst in einer Situation wie in der Lombardei nicht an unsere Grenzen gekommen. Christoph Josten Medizinischer Vorstand des Uniklinikum Leipzig

Josten zufolge beträgt die Immunität in Sachsen derzeit vermutlich nur ein Prozent, in Bergamo seien es 60 Prozent. Das zeige den Spagat, in dem man sich bewege.

Chemnitzer Klinik-Chefarzt: "Keine Infektion von Patient zu Patient"

Auch Stefan Hammerschmidt, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin IV des Städtischen Klinikums Chemnitz, lobte das sächsische Gesundheitsmanagement in der Krise. Es habe keine Infektion von Patient zu Patient in seiner Klinik gegeben und auch die Quote infizierter Mitarbeiter sei niedrig. Der Mediziner widersprach auch Befürchtungen, wegen der Corona-Pandemie seien andere Erkrankungen nicht ausreichend behandelt worden. "In alle Kliniken bestanden Konzepte, wichtige Operationen weiterhin durchzuführen und trotzdem im Bedarfsfall die Intensivkapazität um ein Vielfaches zu erweitern", so Hammerschmidt.

Uniklinikum Dresden meldet Erfolg mit Wirkstoff Remdesivir

Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Uniklinikums Dresden, sagte, der Großteil der Bevölkerung habe nur wenig davon mitbekommen, was in den Krankenhäusern, Ambulanzen und betroffenen Familien passiert sei. Es habe im Bereich der drei sächsischen Kliniken hunderte Covid-19 Erkrankungen gegeben mit über 40 Intensivpatienten und auch Toten. Die Erkrankung gehe weit über eine Lungenentzündung hinaus, mit "schweren Organbeeinträchtigungen". Auch die Therapie sei kompliziert und noch lange nicht ausgereift.