Erschöpft und ausgelaugt – so fühlen sich Denny Trölenberg und seine Kollegen angesichts der Corona-Pandemie. Der 43-Jährige arbeitet seit fast 20 Jahren als Krankenpfleger. Durch die derzeitige Situation komme es immer wieder zu Ausfällen, berichtet Trölenberg. Eine enorme Belastung für die verbliebenen Kollegen im Krankenhaus.

Bildrechte: privat Es gibt Kolleginnen, die kommen mit dem Kopf unterm Arm zur Arbeit, sind sichtlich geschwächt und überarbeitet und gehen trotzdem zur Arbeit, weil es an Personal fehlt. Denny Trölenberg Krankenpfleger

"Wenn ich dann hören muss, dass Krankenschwestern, die infiziert sind, trotzdem weiterarbeiten sollen, platzt mir die Hutschnur", sagt Denny Trölenberg. Nicht nur in seiner Funktion als langjähriger Betriebsrat beschäftigt ihn die Situation.

Doppelte Belastung

Sind spontan Personalengpässe auszugleichen, trifft es Familenvater Trölenberg gleich doppelt. Denn auch seine Frau arbeitet im Krankenhaus. "Das Problem bei der Kinderbetreuung ist, dass die Kita teilweise eine Woche vorher wissen will, ob eine Notbetreuung gebraucht wird. Das ist in einem Beruf, wo man sehr flexibel reagieren muss, gerade bei der knappen Personalbesetzung, schwierig." Vom Arbeitgeber gebe es keine Unterstützung: "Wir haben auch als Betriebsrat vorgeschlagen, eine Kinderbetreuung in der Klinik einzurichten, aber der Arbeitgeber hat das abgelehnt. Der verlässt sich auf den Landkreis."

Klinikpersonal appelliert an Politik

Um auf die Missstände hinzuweisen, haben sich Klinikbeschäftigte von Krankenhäusern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Mittwoch in einem Appell an die Bundesregierung und die Gesundheitsminister der Länder gewandt. "Diese Pandemie trifft auf ein kaputtgespartes deutsches Gesundheitssystem", schrieben sie in einem offenen Brief und forderten mehr Sofortmaßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und der Patienten. Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem Pflegekräfte von Kliniken in Leipzig, Dresden, Halle, Jena, Erfurt und Weimar.

Schutz der Angestellten

In dem offenen Brief wiesen die Autoren auch auf den Mangel an Schutzkleidung für das Klinikpersonal hin. Zwischenzeitlich sei ausreichend Material in seiner Klinik vorhanden, berichtet Trölenberg, aber das sei längst nicht überall der Fall. Die Situation habe alle überrascht. Einen Vorrat an Schutzbekleidung für den Ernstfall habe deshalb keine der Kliniken auf Lager gehabt. "Wir hatten nur einen Bestand für den täglichen Bedarf. Als die Corona-Krise begann, wurde schnell mehr gebraucht, nicht nur in den Krankenhäusern. Und dann gab es nichts mehr. Mittlerweile ist hier genügend Schutzkleidung für alle da. Aber es war zwischendurch knapp. Bei uns hat der Krisenstab rechtzeitig begonnen, den Bestand zu zählen. Wir haben schnell eine Infektionsstation eingerichtet, wo nun die Verdachtsfälle liegen."

Kritik an Gewinnorientierung

Die Missstände sind nach Auffassung von Trölenberg auch auf die Privatisierung des Gesundheitssektors zurückzuführen. "Alles ist auf Gewinnorientierung ausgerichtet. Obwohl das Robert-Koch-Institut schon vor Jahren vor einer Pandemie gewarnt hat, hatte sich niemand darauf eingestellt." Die Probleme hätten 2004 mit der Einführung eines neuen Abrechnungssystems begonnen, erklärt Trölenberg. "Für eine Blinddarmoperation bekommt man etwa Betrag X. Wenn der Patient einen Tag länger bleiben muss, bekommt man trotzdem nicht mehr Geld. Früher ist man nach einer Blinddarmoperation fünf, sechs Tage im Krankenhaus geblieben. Heute macht man das ambulant."

Sparfaktor Personal

Leidtragende seien die Beschäftigten: "Um die Kosten auszugleichen, kann man halt nur an der Personalschraube drehen, weil die den größten Kostenfaktor in einer Klinik ausmacht. Bei uns sind das bis zu 70 Prozent. Nur an dieser Position kann ich Geld sparen, nicht am Material oder den Reinigungskräften." Da derzeit keine Operationen durchgeführt werden, werde weniger Personal wie etwa Laborkräfte oder OP-Schwestern gebraucht. "Die sind nun gezwungen, Minusstunden zu machen", erklärt Trölenberg.

Seine Forderung ist eindeutig: "Das Gesundheitssystem muss grundsätzlich geändert werden."