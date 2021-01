Na ja, das eine ist, dass wir auch in Sachsen im Moment eine sehr gute Entwicklung nehmen. Wir kamen mal von einer Inzidenz von fast 450 pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen und liegen momentan bei circa 220 pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Das heißt, wir haben durch den Lockdown schon eine Menge geschafft. Aber was uns Sorgen macht, ist tatsächlich die Mutation. Und für uns in Sachsen ist es wirklich nicht schwierig, über den Gartenzaun zu gucken. Wenn man nach Tschechien schaut, die haben gerade eine Inzidenz von über Tausend. Und auch das letzte Mal war Tschechien ein paar Wochen vor uns, was die hohen Inzidenzen betrifft. Deswegen ist es sicher sinnvoll zu überlegen, was man in diesem Fall machen kann.