Sachsen will die bisherige Einschränkungspraxis wegen der Corona-Pandemie grundlegend ändern. Sozialministerin Petra Köpping kündigte am Montag an, dass ab dem 6. Juni die Beschränkungen grundsätzlich wegfallen sollen. Voraussetzung dafür sei, dass die Zahl der Neuinfektionen niedrig bleiben.