So ist es auch bei der Wohnungsgenossenschaft Unitas in Leipzig. Vorstand Steffen Foede würde gern die 41 Spielplätzen in Betrieb nehmen, doch es herrscht Unsicherheit: "Wir müssen ein hygienisches Nutzungskonzept erstellen und das muss durch die Kommune – in welcher Art auch immer – genehmigt werden. Deshalb sind wir auch schon im Gespräch. Aber eine klare Linie, was dazu alles gehört, gibt’s nicht. Ein bisschen fühle ich mich da auch alleingelassen."