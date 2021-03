Anders als etwa in Österreich wurden in Deutschland viel zu spät und dann auch noch viel zu wenige Schnelltests bestellt.

Niemand wisse derzeit, wann diese Tests in welchem Umfang und an welche Stellen geliefert werden sollen. Weigeldt warnte zudem vor einer Überforderung der Hausärzte. "Ein Ansturm auf die Hausarztpraxen, der dann in Enttäuschung endet, weil keine Tests vorhanden sind, ist unter allen Umständen zu vermeiden", sagte der Verbandschef. Den Stufenplan von Bund und Ländern zur Lockerung der Corona-Beschränkungen kritisierte Weigeldt als "teilweise unverständlich und wenig durchdacht".